Karabük'te otomobil tıra çarptı...O anlar kamerada
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Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Karabük'te otomobil tıra çarptı...O anlar kamerada

Karabük'te otomobil tıra çarptı.

10.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:34
Karabük'te otomobil tıra çarptı...O anlar kamerada

Karabük'te otomobil tıra çarptı...O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te, otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden O.A yönetimindeki 78 AK 459 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle'de yol kenarında park halinde bulunan 20 SF 506 plakalı tıra çarptı.

Tır içerisinde uyuyan sürücü, dışarı çıkarak kazaya bakarak daha sonra 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kazada, sürücü ile birlikte A.M.A yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün yapılan muayenesinde 230 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin tıra çarptığı ve tır sürücüsünün olaya müdahale ettiği yer alıyor.

Karabük'te otomobil tıra çarptı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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