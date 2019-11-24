Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

24.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:58

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Aydın (33) idaresindeki 06 EU 2223 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Otomobilin yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole devrildiği kazada, sürücü ile araçta bulunan Yusuf (3), Mehmet (5), Nazife (21) ve Fatma Aydın (30), Mervenur Fatma Coşkun (21) ve Huriye Sarıkayış (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA