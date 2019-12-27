Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

27.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:02
Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

'ün ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'dan Karabük yönüne giden M.U. (19) idaresindeki 34 GY 0630 plakalı otomobil, Akçasu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle otomobildeki O.K. (19) yaralandı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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