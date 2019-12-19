Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

19.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:40
Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

'ün ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.K. (20) idaresindeki 37 AAK 897 plakalı otomobil, 'dan Karabük istikametine seyir halinde iken Akören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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