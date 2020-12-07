Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

07.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:37

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Bartın istikametine giden Ramazan Ünal yönetimindeki 34 RUV 56 plakalı otomobil, Beştepeler mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 20 metreden şarampole devrildi.

Sürücünün yaralandığı kazada, otomobilden fırlayan Şevket Cemal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi.

Haber verilmesi ile olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilden alkol şişelerinin çıktığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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