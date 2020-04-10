Karabük'te otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı
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Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Karabük'te otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Karabük'te otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

10.04.2020 20:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:42
Karabük'te otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Karabük'te otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden O.A. (22) yönetimindeki 78 AK 459 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle'de yol kenarında park halindeki 20 SF 506 plakalı tıra çarptı. Tırda uyuyan ve çarpmanın şiddeti ile uyanarak kendini dışarı atan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobil sürücüsü O.A. ile A.M.A (19), S.A. (19) ve R.T.Ç (22) yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün yapılan muayenesinde 230 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin tıra çarptığı ve tır sürücüsünün olaya müdahale ettiği görülüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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