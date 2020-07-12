Karabük'te otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 78 BC 575 plakalı tır, Hanköy mevkisinde Sadık Uğurlu idaresindeki 41 KU 146 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Süheyla Uğurlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Süheyla Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA