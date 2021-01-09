Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
09.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:02
Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.T. (55) idaresindeki 78 SF 121 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Fatih Caddesinde M.D'nin kullandığı (34) 78 DC 496 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralana motosiklet sürücüsü M.D. ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu