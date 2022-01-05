Karabük'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Karabük'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

R.M.U'nun kullandığı 14 ABE 423 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1026. Sokak'ta aynı istikamette ilerleyen S.Ç. idaresindeki 78 SP 479 plakalı motosiklet, çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile düşerek sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çağrılan sağlık ekipler, yaralı sürücüyü Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Otomobil sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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