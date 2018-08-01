Karabük'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük'e gelen Alper Acıt yönetimindeki 34 AID 945 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Safranbolu ilçesi Toprakcuma mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Melek Acıt, Gülizar Yılmaz ve Ahmet Cengiz yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine elen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.