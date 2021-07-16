Karabük'te otomobil devrildi: 2 yaralı
Eflani ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Eflani ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Karabük'ten Eflani ilçesine giden Mustafa Çelik yönetimindeki 27 YP 443 plakalı otomobil, ilçe girişinde devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Fadime Çelik ile 13 yaşındaki Ayşenur Berra Karakuş yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler