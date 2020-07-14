Karabük'te otomobil devrildi: 1 yaralı
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Karabük'te otomobil devrildi: 1 yaralı

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te otomobil devrildi: 1 yaralı
14.07.2020 00:35 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:54

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük istikametinden Safranbolu yönüne giden Cahit T. (34) yönetimindeki 37 AG 081 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaldırım üzerinde ters dönen otomobilden çıkarılan sürücü, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Cahit T'nin 1,70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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