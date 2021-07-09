Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Bartın'dan Kastamonu yönüne giden Ramazan Demirtaş (43) yönetimindeki 37 HF 989 plakalı otomobil, Safranbolu yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 20 metreden şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki Hanife Demirtaş (42), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ramazan Demirtaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler