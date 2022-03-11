Karabük'te otomobil çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Karabük'te otomobil çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te otomobil çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Karabük'te otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, kimlik bilgilerini belirlediği E.G'yi Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında, E.G. ile hareket ettikleri belirlenen M.B.Y. ve M.H'de Karabük'te yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Karabük Adliyesine getirilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Karabük, Güncel, Haberler

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