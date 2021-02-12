Karabük'te otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karabük'te otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 1 yaralı

12.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:47
Karabük'te otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te otomobilin beton mikseriyle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Karabük'te otomobilin beton mikseriyle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hünkar Uçar yönetimindeki 55 JL 777 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Ercan Ballı idaresindeki 78 BV 729 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uçar, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uçar'ın Yenice Satuk Balıkısık Ortaokulu Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Osman Kavala Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 12:46:35. #1.16#
title