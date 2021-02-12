Karabük'te otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 1 yaralı
12.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:47
Karabük'te otomobilin beton mikseriyle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Karabük'te otomobilin beton mikseriyle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hünkar Uçar yönetimindeki 55 JL 777 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Ercan Ballı idaresindeki 78 BV 729 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uçar, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uçar'ın Yenice Satuk Balıkısık Ortaokulu Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu