Karabük'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Karabük'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bahattin K. (24) idaresindeki 06 AF 5703 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin ön koltuğunda sıkışan Havva K. (24) Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Karabük'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Karabük'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Karabük'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Gareth Bale Okay Yokuşlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 17:16:33. #1.14#

title