Karabük'te otomobil alev alev yandı
Karabük'te otomobil alev alev yandıKarabük'ün Safranbolu ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.
Karabük'te otomobil alev alev yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.
Gece saatlerinde, Karabük Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesiyle gelen itfaiye eipleri otomobilin motor kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.