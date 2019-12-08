Karabük'te otomobil alev alev yandı
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Karabük'te otomobil alev alev yandı

Karabük'te otomobil alev alev yandıKarabük'ün Safranbolu ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

08.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:38

'te otomobil alev alev yandı

Karabük'ün ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Gece saatlerinde, Karabük Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların vermesiyle gelen itfaiye eipleri otomobilin motor kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

Kaynak: DHA

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: Karabük'te otomobil alev alev yandı
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