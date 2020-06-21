Karabük'te otomobil 200 metre uçurumdan aşağıya uçtu: 1 yaralı
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Karabük'te otomobil 200 metre uçurumdan aşağıya uçtu: 1 yaralı

Karabük'te otomobil 200 metre uçurumdan aşağıya uçtu: 1 yaralı Yaralı olarak kurtarılan sürücü, yanında 4 kişi daha olduğunu söyleyince ekipler seferber oldu Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobil uçurumdan aşağıya uçtu.

21.06.2020 03:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 04:19

Karabük'te otomobil 200 metre uçurumdan aşağıya uçtu: 1 yaralı

Yaralı olarak kurtarılan sürücü, yanında 4 kişi daha olduğunu söyleyince ekipler seferber oldu

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobil uçurumdan aşağıya uçtu. Ağaçlara takılarak duran otomobilden yaralı olarak kurtarılan sürücü yanında 4 kişi daha olduğunu söyleyince tüm ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden Yazıköy istikametine seyreden Emrah Dibekli yönetimindeki 78 AP 532 plakalı otomobil teras bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre uçurumdan aşağıya yuvarlanan otomobil ağaçlarla takıldı. Bu sırada otomobilin uçurumdan düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Jandarma, itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bölgenin dik ve ağaçlık olması üzerine AFAD ve UMKE ekiplerinden de yardım talep etti. Bu sırada 112 ve itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımı ile ağaçlık olan bölgeye inerek yaralı sürücüye ulaştı. Sedyeye konulan yaralı sürücü itfaiyenin halat yardımı ile uçurumdan çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücü Dibekli, yanında 4 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine bu sefer ekipler yeniden aracın bulunduğu alana inerek başka yaralı olup olmadığı yönünde geniş çaplı arama yaparken, ekipler havadan da drone ile bölge taranıyor.

Karabük'te otomobil 200 metre uçurumdan aşağıya uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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