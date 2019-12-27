Karabük'te otobüsten düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
Karabük'te seyir halindeki halk otobüsünden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Karabük'te seyir halindeki halk otobüsünden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Satiye Yılmaz, 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve vatandaşlar katıldı.
Önceki gün Soğuksu-100. Yıl Mahallesi hattında hizmet veren B.A. yönetimindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünün 1001 nolu caddeye geldiğinde arka kapısı açılmış, bu sırada kapının önünde duran yolcu Satiye Yılmaz (44) araçtan düşerek ağır yaralanmıştı.