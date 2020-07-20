Karabük'te oto pazarları yeniden kurulacak Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen oto pazarları yeniden kurulacak.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen oto pazarları yeniden kurulacak.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar birçok tedbir alındığı belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler

çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı aktarılar açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan oto pazarlarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen önlemler alınarak faaliyetlerini sürdürmeleri uygun görülmüştür. Bu kapsamda, faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan oto pazarlarının koşulların sağlanması koşuluyla faaliyet gösterebilmelerine, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararı doğrultusunda faaliyete başlayacak oto pazarlarında alınacak önlemlere ve kurallara riayet edilip edilmediğinin kontrolü amacıyla haftada en az bir kez oto pazarlarının denetlenmesinin sağlanmasına, kurallara aykırı hareket eden sorumlular ve müşteriler için gerekli idari/adli işlemlerin yapılmasına karar verildi."

Kaynak: AA