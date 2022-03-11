Karabük'te oto hırsızlığına 3 tutuklama - Haberler

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Karabük'te oto hırsızlığına 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te oto hırsızlığına 3 tutuklama

Karabük'te oto hırsızlığı ve mala zarar verme olayının failleri olan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabük'te oto hırsızlığı ve mala zarar verme olayının failleri olan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 9 Mart gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Kara'ya ait park halindeki 67 LN 410 plakalı otomobilin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen E.G. isimli şahsın Ankara'da olduğu belirlendi. Ankara emniyeti ile kurulan irtibat neticesinde şüpheli kıskıvrak yakalanarak Karabük'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Devam eden çalışmalarda E.G. ile hareket ettiği tespit edilen M.B.Y ve M.H. isimli şahıslar bugün düzenlenen operasyonla yakalanarak savcılığa sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Abdullah Kara, Yenişehir, Karabük, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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