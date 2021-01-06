Karabük'te oto hırsızlığı şüphelisi bir kişi tutuklandı
06.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:19
Karabük'te oto hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Karabük'te oto hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, araç çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından Y.A.A. isimli şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler