Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, boş şişe toplamak için gittiği ormanda kaybolan 80 yaşındaki Nail Özcan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, boş şişe toplamak için gittiği ormanda kaybolan 80 yaşındaki Nail Özcan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Boş şişe toplamak için dün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki evinden aracıyla ayrılan ve Beştepeler'deki ormanlık alana giden Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylülerin yardımıyla bölgede arama çalışması başlattı.

Arama faaliyetine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek veriliyor.

Bölgede aracı bulunan Özcan'a ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Nail Özcan'ın boş şişeleri satarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Caner Erkin Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:36:55. #1.15#

title