Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, boş şişe toplamak için gittiği ormanda kaybolan 80 yaşındaki Nail Özcan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, boş şişe toplamak için gittiği ormanda kaybolan 80 yaşındaki Nail Özcan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Boş şişe toplamak için dün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki evinden aracıyla ayrılan ve Beştepeler'deki ormanlık alana giden Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylülerin yardımıyla bölgede arama çalışması başlattı.
Arama faaliyetine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek veriliyor.
Bölgede aracı bulunan Özcan'a ulaşılması için çalışmalar sürüyor.
Nail Özcan'ın boş şişeleri satarak geçimini sağladığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler