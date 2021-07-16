Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları sürüyor
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Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları sürüyor

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 11. gününde de sürdü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 11. gününde de sürdü.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Suriye uyruklu Emine Dandal'ın (17) kaybolduğu ihbarının alındığı andan itibaren başlatılan aramaların devam ettiğini söyledi.

Devletin her türlü imkanını seferber ettiğini belirten Gürel şöyle devam etti:

"Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, iz takip köpeği ve gönüllülerden oluşan kalabalık ekip arama çalışmalarını sürdürüyor. Termal kameralı drone, iz arama köpekleri kullanılıyor. Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığından gelen Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Tim Komutanlığınca bölgede bulunan gölette arama yapıldı. Bugün de Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) tarafından arama gerçekleştirildi ancak yine sonuç alınamadı. Arama çalışmaları devam ediyor."

Sarıçiçek Dağı'ndaki bir ahırda çobanlık yapan ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Dandal, 6 Temmuz'da ortadan kaybolmuştu. Kızını bulamayan anne Ayush Dandal, cep telefonu çekmediği için piknik yapan bir aileden yardım istemişti. Telefon çeken bir noktadan jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verilmiş, dağa gelen ekipler, arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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