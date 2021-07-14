Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9. gününde de sürdü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9. gününde de sürdü.

Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, iz takip köpeği ve gönüllülerden oluşan kalabalık ekip ile kayıp ihbarının hemen ardından arama çalışmalarının başladığı ve halen sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AKUT'a ait termal kameralı drone ile arama yapılmış olup aynı bölgede bulunan Sarıçiçek Göleti'ne düşme ihtimali de değerlendirilerek Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığından gelen Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Tim Komutanlığınca gölette yapılan arama faaliyetinde de herhangi bir bulgu elde edilememiştir. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma adli makamlarla koordineli olarak sürdürülmektedir. Kayıp şahsın bulunması için Karabük İl Jandarma Komutanlığı tüm gayreti ile çalışmalara devam etmektedir."

Sarıçiçek Dağı'ndaki bir ahırda çobanlık yapan ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Emine Dandal (17), 6 Temmuz'da ortadan kaybolmuştu. Kızını bulamayan anne Ayush Dandal, cep telefonu çekmediği için piknik yapan bir aileden yardım istemişti. Telefon çeken bir noktadan jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verilmiş, dağa gelen ekipler, iz arama köpekleri ve drone kullanarak arama çalışması başlatmıştı.

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Şevval Sam Zeynep Bastık Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Elmas Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.07.2021 19:27:34. #1.13#

title