Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kıza, arama çalışmalarının 3. gününde de ulaşılamadı
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Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kıza, arama çalışmalarının 3. gününde de ulaşılamadı

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kıza, arama çalışmalarının 3. gününde de ulaşılamadı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kız için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kız için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Sarıçiçek Ormanları'nda kaybolan Emine Dandal'ın bulunması için seferber olduklarını, yoğun bir arama-tarama çalışması yaptıklarını söyledi.

Olay yerinde ve çevresinde AFAD, Jandarma ve gönüllülerden oluşan ekiplerin çok titiz arama çalışması yaptıklarını anlatan Gürel, "Bölge çok sık bir orman alanı. Bu nedenle çalışmalar zaman zaman yavaş ilerliyor. Ekiplerimiz bütün imkanlarını kullanarak arıyor. İz arama köpekleri ve drone kullanılıyor. Umarım kısa süre içinde bir sonuca ulaşırız. Tabii tek temennimiz genç kızımıza sağ salim ulaşabilmek." diye konuştu.

Sarıçiçek Dağı'nda bulunan bir ahırda çobanlık yapan ailesi ile yaşayan Suriye uyruklu Dandal (17), üç gün önce ortadan kaybolunca annesi Ayush Dandal, kızını aramaya başlamıştı. Kızını bulamayan anne, cep telefonu çekmediği için piknik yapan bir aileden yardım istemişti. Telefon çeken bir noktadan jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verilmiş, dağa gelen ekipler, iz arama köpekleri ve drone kullanarak arama çalışması başlatmıştı.

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kıza, arama çalışmalarının 3. gününde de ulaşılamadı
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kıza, arama çalışmalarının 3. gününde de ulaşılamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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