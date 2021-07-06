Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı
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Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu genç kız için arama çalışması başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu genç kız için arama çalışması başlatıldı.

Sarıçiçek Dağı'nda bulunan bir ahırda çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu Emine Dandal (17) ortadan kaybolunca annesi Ayush Dandal, kızını aramaya başladı.

Anne Dandal, kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için piknik yapan bir aileden yardım istedi.

Telefon çeken bir noktadan jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verildi.

Dağa gelen ekipler, iz arama köpekleri ve drone kullanarak arama çalışması başlattı.

Anne Ayush Dandal, gazetecilere, öğlen saatlerinde kızının "anne" diye bağırdığını duyduğunu, ancak ondan sonra kızını göremediğini anlattı.

Kızının zor konuştuğunu ve birkaç kelime edebildiğini anlatan acılı anne, gözyaşları içinde kızının bulunmasını istedi.

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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