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Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 6 kişi bulundu

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 6 kişi bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 6 kişiye, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 6 kişiye, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı.

Ormana mantar toplamak için giden 5'i kadın 6 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince arama çalışması başlatıldı.

Ekipler tarafından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu bulunan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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