Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 6 kişi bulundu
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 6 kişiye, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 6 kişiye, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı.
Ormana mantar toplamak için giden 5'i kadın 6 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince arama çalışması başlatıldı.
Ekipler tarafından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu bulunan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri