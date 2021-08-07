Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te yaklaşık 45 hektar alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Karabük'te yaklaşık 45 hektar alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Ödemiş köyünde dün ormanlık alanda çıkan yangına, orman işletme, belediyeler, İl Özel İdaresi ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle tamamen kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 arazöz, 20 su tankeri, 12 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 13 greyder ve 37 teknik eleman, 45 orman muhafaza memuru ve 84 yangın işçisi olmak üzere toplam 166 kişiyle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangında can ve mal kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, "Sahada yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından yangından zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Karabük Valiliği, yanan ormanlık alanın 40-45 hektar civarında olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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