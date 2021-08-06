Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme, belediyeler, İl Özel İdaresi ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede çalışmalar sürüyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere, Yeşilköy-Ödemiş köyleri ile Pirinçlik Mahallesi arasında çıkan yangının büyük bir alana yayıldığını söyledi.

Yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirten Gürel, "Maalesef yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bu saate kadar yapılan müdahalelerle yangının nispi kontrol altında tutulduğunu söyleyebilirim. Bizi sevindiren yangının yerleşim birimlerine ulaşmaması." dedi.

"Rüzgarla karşılaşmasak sıkıntısız bir şekilde yangını bitirmiş olacağız"

Gürel, orman teşkilatı, belediyeler, İl Özel İdaresi ve komşu illerden destek geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Köylülerimiz de bizlere yardımcı oluyor. Yangını belli bir aşamaya getirdik. Şu anda etrafı çevrilmiş durumda. Rüzgarla karşılaşmasak sıkıntısız bir şekilde yangını belli bir alanda bitirmiş olacağız diye ümit ediyoruz. Rüzgarın durumu, önümüzdeki saatleri belirleyecek.

Alanı şu anda tahmin etmek mümkün değil ama büyük bir alan olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen 50-60 hektar, belki 100 hektara yakın olur. Onu daha sonra belirleyeceğiz. Çıkma sebebi hakkında da aklımızda bir kısım şeyler var ama arkadaşlarımız onu da araştırıp sonucunu bize bildirecekler."

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da yangının rüzgarla birlikte çok hızlı bir şekilde ilerlediğini ama etrafının kuşatıldığını dile getirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise yangında herhangi bir can kaybının olmadığını ve yangının kısa sürede önünün alınacağını söyledi.

Öte yandan bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu