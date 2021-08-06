Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme, belediyeler, İl Özel İdaresi ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede çalışmalar sürüyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere, Yeşilköy-Ödemiş köyleri ile Pirinçlik Mahallesi arasında çıkan yangının büyük bir alana yayıldığını söyledi.

Yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirten Gürel, "Maalesef yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bu saate kadar yapılan müdahalelerle yangının nispi kontrol altında tutulduğunu söyleyebilirim. Bizi sevindiren yangının yerleşim birimlerine ulaşmaması." dedi.

"Rüzgarla karşılaşmasak sıkıntısız bir şekilde yangını bitirmiş olacağız"

Gürel, orman teşkilatı, belediyeler, İl Özel İdaresi ve komşu illerden destek geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Köylülerimiz de bizlere yardımcı oluyor. Yangını belli bir aşamaya getirdik. Şu anda etrafı çevrilmiş durumda. Rüzgarla karşılaşmasak sıkıntısız bir şekilde yangını belli bir alanda bitirmiş olacağız diye ümit ediyoruz. Rüzgarın durumu, önümüzdeki saatleri belirleyecek.

Alanı şu anda tahmin etmek mümkün değil ama büyük bir alan olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen 50-60 hektar, belki 100 hektara yakın olur. Onu daha sonra belirleyeceğiz. Çıkma sebebi hakkında da aklımızda bir kısım şeyler var ama arkadaşlarımız onu da araştırıp sonucunu bize bildirecekler."

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da yangının rüzgarla birlikte çok hızlı bir şekilde ilerlediğini ama etrafının kuşatıldığını dile getirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise yangında herhangi bir can kaybının olmadığını ve yangının kısa sürede önünün alınacağını söyledi.

Öte yandan bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Burak Özçivit Kerem Kamışlı
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 21:39:45. #1.15#

title