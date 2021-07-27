Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
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Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 1 dönüm alanın zarar gördüğü örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 1 dönüm alanın zarar gördüğü örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Şamlar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Yangına, Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arazöz ve su tankıyla müdahale etti.

Köylülerin de desteğiyle büyümeden söndürülen yangında, 1 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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