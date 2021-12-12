Karabük'te ormanda yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Ormanlık alanda yaralı karaca olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Karabük Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ile jandarmaya bildirdi.

Müdürlük görevlilerince veteriner kliniğine götürülen karaca, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Ayrıca, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan yaban domuzuna da müdahale edildi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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