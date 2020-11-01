Karabük'te ormanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu
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Karabük'te ormanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

01.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:58
Karabük'te ormanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Sarıçiçek Tepe mevkisine dün mantar toplamaya giden A.D'den (51) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE'ye bağlı çok sayıda ekip, ormanlık alanda çalışma başlattı.

Ekiplerin 18 saatlik aramasının sonunda, kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan A.D, Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü. A.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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