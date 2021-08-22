Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alana giren 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alana giren 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, E.E, E.Ş, MY.Ç, A.D, ve E.G.Ö, Gökbel köyündeki ormanlık alanda bulunan göle yüzmeye gitti. Bu kişilerin kullandığı 78 AAR 968 plakalı otomobil yanmaya başlayınca, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan otomobil, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ve Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobilin neden yandığı araştırılırken, bu 5 kişiye de ormanlık alana girmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Karabük Valiliği 30 Temmuz'da aldığı kararla il genelindeki ormanlık alanlara girişleri 1 Eylül'e kadar yasaklamıştı.

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Davut Güloğlu
Spor Muslera Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 21:51:10. #1.16#

title