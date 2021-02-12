Karabük'te orman emvali ihalesinde metreküp bedeli açısından satış rekoru kırıldı

Karabük Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde orman emvali ihalesi yapıldı.

Zonguldak Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, gerçekleştirilen ihalede metreküp bedeli açısından satış rekoru kırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Balıkısık Depo Şefliği Yeniköy Deposu'nda yer alan 555 parti, 93 istif numaralı 35 adede denk 22 bin 554 metreküplük 2. sınıf normal boy kalın kutur meşe tomruk metreküpü 3 milyon 400 bin lira bedelle, yine aynı depoda satışa sunulan 556 parti, 94 istif numaralı 8 adede denk 4 bin 870 metreküplük 2. sınıf normal boy kalın kutur meşe tomruk metreküpü 3 milyon 600 bin lira bedelle rekor fiyata satıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler