Karabük'te Yüzlerce Ölü Balık Kıyıya Vurdu

Karabük'ten geçen Araç Çayı'nda vatandaşların onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Çayda irili ufaklı yüzlerce balık karaya vururken, vatandaşların ihbarı üzerinde İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

YÜZLERCE BALIK KARAYA VURDU

Safranbolu ilçesine bağlı Botanbükü köyü mevkiinde KYK'da kalan öğrenciler çayda yoğun bir pis kokunun yer aldığını kendilerinin bile kokuya dayamadığını ve bunun ardından Araç çayında irili ufaklı yüzlerce balıklığın ölü olarak karaya vurduğunu söylediler.

BALIKLARI YAŞATMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan balıkların karaya vurduğunu gören öğrenciler ve güvenlik görevlileri buldukları kovaya koydukları balıkları yaşatm"aya çalıştılar. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, yaşanan olay üzerinden yaptığı açıklamada balıkların ölümlerine, suyun debisinin aşırı yağıştan dolayı aniden yükselmesi neticesinde çamurdan dolayı sudaki oksijen değerinin düşmesi neticesinde meydana geldiğini ifade etti.