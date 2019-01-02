Karabük'te Ölçü ve Tartı Duyurusu

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ölçü ve tartı aletlerinin 2 yılda bir yapılan periyodik muayene ve damgalama işlemleri için bildirim verme işlemlerinin başladığını bildirdi.

Vergili, yaptığı yazılı açıklamada, ölçü ve tartı işlemlerinde kullanılan her türlü elektronik (barkotsuz çıktı verebilme özelliği olmayan, herhangi bir cihaza bağlı olmayan), ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilo gramların muayene ve damgalama işlemine tabi olduğunu ifade eden Vergili, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan terazileri kullanabilir. İlk muayene damgası bulunmayan ölçü tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve iş yerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı aletleri, ölçüler ve ayar biriminden tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Ruhsat Denetim Müdürlüğü ölçü ayar memurları dışında hiç kimse tarafından sökülemez takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde ölçüler ve ayar birimine müracaat edilmek zorundadır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaflar belediyemize, pazarcı esnafı bağlı bulunduğu en yakın belediyeye müracaat edebilir. Alanın ve satanın haklarını korumak amacıyla 2019 yılı içerisinde periyodik muayene ve kontrollerimiz devam edecektir."

Vergili, damga yılı 2017 olan ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir 2 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında belediye ölçüler ve ayar birimine beyannamesini vermek zorunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA