KARABÜK'TE OKULLARIN KÜTÜPHANESİ MESLEK LİSELİLERİN ELİNDE ŞEKİLLENİYOR

KARABÜK (Habermetre) - Karabük'te hijyen malzemesinin yanı sıra kitaplık ve çalışma masası üretimine de başlayan mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri, kentte kütüphanesiz okul kalmaması için yoğun çalışma yürütüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Karabük'teki 54 okula yıl sonuna kadar kütüphane yapılması hedefleniyor.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojileri ve mobilya iç mekan tasarımı öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde kütüphaneler için gerekli olan kitaplık, çalışma masası ile bu ürünlerin metal ve ahşap aksamlarını üretiyor. Okulda aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, mesleki tecrübe edinirken harçlıklarını da kazanıyor. Bakanlıktan gelen ödeneğin ardından mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ahşap ve metal atölyesinde üretim çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda kısa bir süre içinde 10 okulun kütüphanesi tamamlanıp teslim edilecek.

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