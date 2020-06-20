Karabük'te öğrencilerin korona virüs tedbirli LGS heyecanı başladı
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Karabük'te öğrencilerin korona virüs tedbirli LGS heyecanı başladı

Karabük'te, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), korona virüs (Covid-19) tedbirleri ile başlarken, 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Karabük'te öğrencilerin korona virüs tedbirli LGS heyecanı başladı
20.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:47

Karabük'te, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), korona virüs (Covid-19) tedbirleri ile başlarken, 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Karabük'te yeni tip korona virüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi sınavı heyecanı saat 09.00 itibariyle başladı. Öğrenciler, maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dersliklere alındı. Sınavda ter döken çocukları için dışarıda bekleyen ailelere sosyal mesafe uyarısı yapılırken, polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan LGS'ye girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için başlatılan 09.00 ile 15.00 arasından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Yol güzergahlarında önlem alan polis ekipleri, uygulama yaptı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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