Karabük'te öğrenciler otobüs yazıhanelerine akın etti Karabük'te öğrenciler otobüs yazıhanelerine akın ettiKARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından otobüs yazıhanelerine akın etti.

Karabük'te öğrenciler otobüs yazıhanelerine akın etti

KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından otobüs yazıhanelerine akın etti.

Akşam saatlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edildiği açıklamasının yapılmasının ardından Karabük Üniversitesi öğrencileri, 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin talebine firmalar yetişmekte güçlük çekti. 5 yıldır yazıhanede çalıştığını ve böyle bir kalabalığı ilk defa gördüğünü belirten firma çalışanı Alican Kahraman, Biz bu yoğunluğu beklemiyorduk. Ani alınan bir karar ile okulların tatil olması nedeniyle öğrenciler bilet almaya akın ettiler. Şu anda mevcut seferler dolmuş durumda. Ek seferler açıldı, fakat onların da birçoğu doldu. Şu anda yoğunluk en üst düzeyde, bugüne kadar yaklaşık 5 yıldır otobüs firmasında çalışıyorum karşılaşmış olduğum en yoğun gün bugün diye konuştu.

Otobüs bileti bulmakta güçlük çeken öğrencilerden Furkan Topal, Mersin'e gideceğim ama buradan Mersin'e tek yön bilet yok. Ankara'ya aktarma yapacağım. Bilet bulabileceğimi çok düşünmüyorum. İnternetten de hiçbir şekilde bilet alınmıyor dedi.

Kaynak: DHA