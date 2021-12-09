Karabük'te öğrenci yurdunun 8. katından düşen temizlik işçisi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te öğrenci yurdunun 8. katından düşen temizlik işçisi öldü

Karabük'te öğrenci yurdunun 8. katından düşen temizlik işçisi öldü
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir öğrenci yurdunun 8. katından düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir öğrenci yurdunun 8. katından düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kastamonu yolundaki öğrenci yurdunda temizlik görevlisi olarak çalışan Kemal Ballı (47), henüz belirlenemeyen nedenle 8. kattan beton zemine düştü.

Yurt çalışanlarını ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından özel bir hastaneye kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Karabük'te öğrenci yurdunun 8. katından düşen temizlik işçisi öldü

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

 Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

 İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title