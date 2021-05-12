Karabük'te Nisan ayında 258 konut satıldı
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Karabük'te Nisan ayında 258 konut satıldı

Karabük'te Nisan ayında 258 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2021 yılının Nisan ayında 258 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2021 yılının Nisan ayında 258 konut satışı yapıldı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı Nisan ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Nisan ayında 258 konut satıldı. Nisan ayında satılan 258 konuttan 52'si ilk satış, 206'sı ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirilirken, ilk 4 aydaki konut satışı ise 933 olarak kayıtlara geçti. İlk 4 aylık verilerde satışı yapılan 933 konuttan 227'si ilk satış, 706'sı ise ikinci el satışı olarak gerçekleşti.

Öte yandan Zonguldak'ta Nisan ayında 124'ü ilk satış, 268'i da ikinci el satış olmak üzere toplam 392 konut satılırken, Bartın'da ise 45'i ilk, 107'si ikinci el olmak üzere 152 konut satışı gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları nisanda yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları nisanda yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
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