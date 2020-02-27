Karabük'te Necmettin Erbakan'ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

27.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:12

Yeniden Refah Partisi Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Milli Görüş Hareketi'nin lideri ve eski başbakanlardan merhum Prof.Dr.Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yılı nedeniyle lokma hayrı dağıtıldı.



Kemal Güneş Caddesi üzerinde düzenlenen programda konuşan Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanı Bilal Bostancı, programın amacının, şubat ayında ebediyete yolcu edilen büyük şahsiyetlerin unutulmaması üzerine bulunan kanaatleri olduklarını belirterek, "Şubat ayı içerisinde yad etmemiz gereken en büyük, en önemli isimlerden biri elbette ki, siyonizmin korkulu rüyası, mazlumların hamisi, batının hasta adam diye tabir ettiği Osmanlı İmparatorluğu'nu liderliği ile otuz yıldan fazla bir süre yönetmiş, Theodore Herzl'in 'başlarında bu lider olduğu sürece bizim planlarımız hayalden öteye gidemez, önce bu onu tahttan indirmek lazım' diye hatıratında bahsettiği, Hakan Sultan 2. Abdülhamit Han'dır. Yine bu ay içerisinde yad etmemiz gereken bir diğer büyük şahsiyet, bu vatanda yaşayan her şahsın, okuduğunda tüylerini ürperten, milli manevi duygularımıza tercüman olup cuhuşa getiren şiiri yazan, şiiri mecliste ayakta ismi anılmadan okunurken dahi edepten utanıp meclisten çıkan, İstiklal Marşını yazan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur" ifadelerini kullandı.



9 yıl önce edebiyete intikal eden Milli Görüş Hareketi'nin lideri ve eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a rahmet dileyen Bostancı, "Şubat ayında aramızdan ayrılan bir diğer önemli şahsiyet de, hayatının tamamını bu ülke için, tüm insanlığın refahı için harcamış, dur durak bilmeden, zaman ve mekan mefhumu tanımadan davasını anlatmaya gayret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ve tek denk bütçe yapan, memurun, işçinin ve emeklinin umudu olmuş, yüzünü güldürmüş, hala daha "o olmasaydı kim bilir ne kadar maaş alırdık, Allah ondan razı olsun' diye anılan, 54. Hükumetin efsane Başbakanı, Milli Görüşün yegane lideri, savunan adam, Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızdır. Bizler Yüce Rabbimize sesleniyoruz, ya Rabbi biz muhterem liderimiz Erbakan hocamızdan, 2. Abdülhamit Han Hz.'den, Mehmet Akif Ersoy'dan ve tüm geçmişlerimizden razıyız, sen de ondan razı ol. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Erbakan hocamız olmak üzere tüm bu büyük şahsiyetleri ve tüm geçmişlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" diye konuştu.



Yeniden Refah Partisi Karabük Gençlik Kolları İl Başkanı Turan Karap, merhum lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın sadece siyasi bir lider olmadığını, ekonomi dahisi olduğunu ve devletin önemli stratejik faaliyetlerinde emeği olan ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu söyledi.



Karap, Erbakan'ın kapitalist sömürü düzenin hakimiyetine 'Dur!' demek için siyonizm ile tek başına mücadele ederek dünyaya adil düzeni hakim kılmak adına Türkiye liderliğinde D-8'leri ve D-60'ları kurma gayreti içinde olduğunu hatırlatarak, "Erbakan hocamızı anarken onun D-60 projesini de açıklamayı kendimize borç biliriz. D-60 Projesi; Dünyadaki tüm İslam ülkelerinin tek bir çatı altında birleşmesi, yani anlaşılır tabiriyle bir nevi İslam NATO'su, İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı demekti. Nasıl ki Avrupa Birliği'nin kendine has para birimi olan Euro varsa, D-8 ve D-60'ların da kendi yeni bir para birimi olacaktı. Bu yeni oluşumla birlikle dünyada şuan ekonomik, askeri ve teknolojik alanda söz sahibi olan BM, AB, Amerika, İsrail, Rusya ve Çin eksenli hakimiyetin rafa kalkması ve artık kuvvetin üstünlüğü değil hakkın üstünlüğünün hakim olduğu yeni bir dünya hedefiydi bu. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ayda yılda bir zoraki toplanıp bir sineği bile ürkütmeyen açıklamaları gibi olmayacaktı D-60'lar. Baştan başa bir otorite, ekonomik ve askeri güç olacaktı. Bu kutlu amaçlar uğrundaki bereketli bir ömrün emanetçisiydi Mücahit Erbakan hocamız. O yaşarken göremese de bizler elbet bir gün göreceğiz o güzel günleri. Verdiği emek asla zayi olmayacak. Çünkü kimsenin şüphesi olmasın ki Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan hocamızın tüm fikirleri ve kendisi hala bizimle birlikte tüm canlılığı ve heyecanıyla yaşamaktadır" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA