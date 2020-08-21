Karabük'te "Narkotik Suçlarda Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi" sertifika töreni düzenlendi Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Bartın Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen "48. Dönem Narkotik Suçlarda Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi" tamamlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Bartın Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen "48. Dönem Narkotik Suçlarda Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi" tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen sertifika töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitime katılan emniyet personeline sertifikaları Vali Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ tarafından verildi. Kaynak: AA