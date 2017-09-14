Karabük'te mülteci operasyonu.... 96 göçmen bir otobüste yakalandı



KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir otobüse düzenlenen operasyonda 96 mülteci yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskipazar ilçesi Hamamlı Köyü sınırları içinde şüpheli gördükleri 41 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Jandarma ekipleri, otobüste yapılan kontrolde balık istifi bindirilmiş göçmenler ile karşılaştı. 83 erkek, 13 kadın, 10 çocuk ekipler tarafından yapılan işlemlerinin ardından barınma merkezine gönderildi. 80'i Afganistan, 16'sı Pakistan uyruklu göçmenleri taşıyan M.T. ile organizatör olduğu ileri sürülen A.K. gözaltına alındı. Olayda kullanılan otobüse ise 690 sayılı KHK kapsamında el konuştu. Para cezası uygulanan otobüs otoparka çekildi.

Göçmenlerin Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden yola çıktıkları, İstanbul'a gittikleri öğrenildi.