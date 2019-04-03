Karabük'te Muhtarlık Kavgası: 1 Yaralı

Karabük'ün Cumayanı köyünde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumayanı köyünde muhtar seçilen B.B. ve rakibi N.G. arasında seçim günü yaşanan tartışma bugün yeniden alevlendi.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A. isimli vatandaşın evi ateşe verildi.

Bir süre sonra büyüyen kavgada silahların kullanılması üzerine A.G. av tüfeği ile ateş ettiği H.Ş'nin yaralanmasına neden oldu. Köye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köye girmeye çalışan ekiplere de saldıran köylüler, jandarmaya ateş açtı, itfaiye araçlarını taşladı.

Güçlükle ambulansa alınabilen yaralı H.Ş, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takviye isteyen güvenlik güçleri, yaklaşık 150 kişilik bir ekiple TOMA ve zırhlı araçları da kullanarak köye girdi.

Köyün giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, vatandaşların evlerinden çıkmasına izin vermedi.

Olaylara karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı, bu kişilere ait silahlara da el konuldu.

Ekipler, olayların yeniden başlama ihtimaline karşı köyde bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA