Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İrfan Şahin (62) yönetimindeki motosiklet, Karabük-Yenice kara yolu Soğuksu mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Muhammed Harun Bayrak'ın (26) kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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