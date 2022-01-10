Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İrfan Şahin (62) yönetimindeki motosiklet, Karabük-Yenice kara yolu Soğuksu mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Muhammed Harun Bayrak'ın (26) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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