Karabük'te minibüs evin bahçesine devrildi: 4 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 10 metreden bir evin bahçesine devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 10 metreden bir evin bahçesine devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AG 795 plakalı minibüs, Aşağıdana köyünde kayganlaşan yolda yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yan yatan minibüsteki Yusuf Ali Göktaş (18), Tunay Alper (19), Berke Sefa Konuşkan (17) ve Abdullah Talha Aydın (21) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu