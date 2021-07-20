Karabük'te mezbahanede yoğunluk yaşanıyor
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Karabük'te mezbahanede yoğunluk yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Karabük'te mezbahanede yoğunluk yaşanıyor -Mezbahanede yer bulamayanlar kurbanlıklarını dışarıda kesti Karabük'te büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda bayramın 1. gününde de hareketlik devam ediyor.

Karabük'te mezbahanede yoğunluk yaşanıyor

-Mezbahanede yer bulamayanlar kurbanlıklarını dışarıda kesti

KARABÜK - Karabük'te büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda bayramın 1. gününde de hareketlik devam ediyor. Mezbahanede yer bulamayan vatandaşlar kurbanları kendi imkanları ile ağaç gölgesinde kesti.

Karabük-Yenice Karayolu Melise mevki'nde kurulan hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların beslemekte zorlanması ve fiyatların düşme ihtimaline karşı kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakması mezbahanedeki yoğunluğu artırdı. Aldıkları kurbanlıkları hemen kesmek isteyen vatandaşlardan bazıları mezbahanede sıra bulamayınca kendi imkanları ile dışarıda kestikleri görüldü.

Kastamonu ilinden Karabük'e hayvanlarını satmak için gelen Sabri Öncel, "İşlerimiz dün daha yoğundu, bugün biraz daha durgun ama yine de sattık hayvanlarımızı. Herkesin besleyecek yeri yok, yeri olmadığı ve fiyatı düşer diye son güne bırakıyorlar" diye konuştu.

Her bütçeye uygun küçükbaş kurbanlıklarının bulunduğunu belirten Öncel, "Zaten belediye de hayvanlarımızı ücretsiz kesiyor. Getirdiğimiz 80 adet hayvanımız vardı. Şuan 40 küsür kaldı" dedi.

Karabük'te mezbahanede yoğunluk yaşanıyor
Karabük'te mezbahanede yoğunluk yaşanıyor
Karabük'te mezbahanede yoğunluk yaşanıyor
Karabük'te mezbahanede yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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