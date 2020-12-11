Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
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Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi

11.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:13
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi

Karabük'te, kent meydanında kılınan Cuma Namazının ardından yağmur duası yapıldı.

Karabük'te, kent meydanında kılınan Cuma Namazının ardından yağmur duası yapıldı.

Kentte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Cuma Hutbesi'nde "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konusu anlatılırken, namaz sonrası dua edildi.

Kent Meydanı'nda kılınan cuma namazının farzının ardından yağmur duası edildi. - KARABÜK

Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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