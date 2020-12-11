Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
11.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:13
Karabük'te, kent meydanında kılınan Cuma Namazının ardından yağmur duası yapıldı.
Karabük'te, kent meydanında kılınan Cuma Namazının ardından yağmur duası yapıldı.
Kentte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Cuma Hutbesi'nde "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konusu anlatılırken, namaz sonrası dua edildi.
Kent Meydanı'nda kılınan cuma namazının farzının ardından yağmur duası edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı